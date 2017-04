Con la giornata di celebrazione, l’incontro e la cena del 26 Febbraio del si è conclusa l’edizione 2017 di Memoria e Legalità Fabbrico e gli eventi in programma a Rolo. Noi di Rock in Rolo vogliamo, contro ogni campanilismo , ringraziare gli amici fabbricesi per averci accolto all’interno del loro calendario e averci permesso di incontrare persone meravigliose lungo questo viaggio durato un mese!

Grazie a Marco Omizzolo, Akhet Téwendé, Ilaria Gandolfi Tagliavini, ArteMigrante Reggio Emilia e Giulia Paltrinieri per il pomeriggio di approfondimenti, emozioni forti e sorrisi sinceri.

Grazie a Roberta Biagiarelli e a Carlo Saletti per i loro racconti, per averci teletrasportato in meno di un’ora in una terra di confine non troppo lontana da noi, e all’Associazione Interculturale Milad per il fondamentale contributo all’interno della nostra #CenaMigrante.