\ IL PROGRAMMA!

Il tempo sotto la quercia dei campi sportivi di Rolo (RE) sembra non scorrere mai, eppure Rock in Rolo Festival festeggia il suo primo decennale!

Intanto parliamo del programma musicale.

Poi nei prossimi giorni vi racconteremo tutto il resto.

Dalle 21 di venerdì 2 Giugno sul palco:

# Angus McOg

# Baseball Gregg

# Cabrera

# Setti

Dalle 18 di sabato 3 Giugno il parco dei campi sportivi:

# Altre di B

# Phill Reynolds

# Solki

# Give Vent

# Big Cream

Con gran chiusura danzereccia affidata a Welcome Back Sailors DJ Set

Dalle 18 di domenica 4 Giugno:

# aperitivo & closing party

Tanti e diversi saranno gli spazi del Festival: l’intera struttura di Rock in Rolo con il bar, la cucina ed il palco si arricchirà della partecipazione di bancarelle handmade. Non mancherà, inoltre, una spazio per i più piccoli, gestito dall’Associazione “Il Sorriso“.

VI ASPETTIAMO IL 2,3,4 GIUGNO!