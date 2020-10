Vi aspettiamo il 17 Ottobre al Circolo Arci Rolo

\\ dalle 15.30 \ Riparazioni gratuite e dimostrazioni di #ciclo-meccanica con il Circolo Arci di Fabbrico

\\ alle 16.30 \ Presentazione dei libri “Vagabondiario” e “Una vita incredibile” con l’autore Claudio Piani

\\ alle 18.00 \ Show balordo \ Assegnazione di biciclette ad offerta libera per autofinanziamento di Rock in Rolo a cura del Comitatissimo della Balorda per tutto il pomeriggio:

\ esposizioni fotografiche ciclo-turismo

\ gnocco fritto a cura del Circolo Arci di Rolo

L’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/836608917084793

* con il patrocinio di:

Comune di Rolo

Unione Comuni Pianura Reggiana

* L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “La comunità alla ricerca della bellezza” con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, anno 2019