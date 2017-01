// BICICLETTATA RESISTENTE 2015

“Noi avevamo le montagne, i boschi, le boscaglie. Ed erano i nostri contadini che, a loro rischio e pericolo, ci salvavano. Noi dal pericolo ci potevamo sganciare, tornare a casa nostra. Ma loro rimanevano lì. Le nostre montagne erano la nostra popolazione. Nessuno ha mai tradito, è stata una lotta di popolo.” [A. Nasi “Cesare”]

/// Domenica 19 Aprile 2015

In occasione della commemorazione

dell’Eccidio della Righetta riscopriamo luoghi e

memorie della Resistenza Rolese, per ricordarne le vittime e riscoprire le memorie di chi, settant’anni fa, combatteva per la libertà.

/// Ritrovo ore 14.30 dal Municipio di Rolo, in Corso Repubblica.

Ciascun partecipante potrà unirsi all’evento liberamente, in sella alla propria bicicletta.

/// Dalle ore 17.30, al Circolo Arci di Rolo, MUSICA LIVE e letture con la Banda Picelli + GUEST. Verrà anche offerto a tutti i presenti un piccolo rinfresco come forma di ringraziamento per la partecipazione, per ritrovare la convivialità dell’epoca.