Il Mese della Memoria e della Legalità è l’iniziativa che, per l’ottavo anno consecutivo, si svolgerà a Fabbrico dal 27 Gennaio al 27 Febbraio 2017. Il progetto, il cui simbolo è un nastro rosso che lega idealmente la Resistenza partigiana alla lotta per la legalità dei giorni nostri, comprende ogni anno numerosi eventi di interesse storico, politico, sociale e culturale.

Reduce dal successo della scorsa edizione, Rock in Rolo ONLUS ha deciso di collaborare nuovamente alla stesura del calendario, che quest’anno tratterà il delicato ed attuale tema de “il Viaggio: l’arte dell’incontro”. Nel cartellone della manifestazione, organizzata dal Comune di Fabbrico insieme alle associazioni del paese, trovano spazio iniziative di varia natura che si rivolgono ad un vasto pubblico: incontri che coinvolgono l’Istituto comprensivo di Fabbrico e Rolo, spettacoli presso il Teatro Pedrazzoli di Fabbrico, film, mostre e molto altro ancora. Volendo affrontare il tema dell’immigrazione nella sua complessità e nel tentativo di studiarne tutte le sfaccettature, Rock in Rolo ha predisposto due incontri nel mese di Febbraio:

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 alle ore 17:00 presso il Centro Jolly di Rolo “Immigrazione, lavoro e legalità. Le due facce dell’integrazione”, a cui seguirà un buffet offerto a tutti i partecipanti. All’incontro parteciperanno il sociologo Marco Omizzolo, già scrittore di migrazioni e criminalità organizzata, l’ex bracciante e speaker di Radio Ghetto Akhet Téwendé, Ilaria Tagliavini, insegnante presso il Centro di Accoglienza Straordinaria per richiedenti asilo di Reggio Emilia, ed infine saranno presenti i ragazzi di ArteMigrante, promotori e coordinatori di serate di condivisione a Reggio Emilia.

SABATO 25 FEBBRAIO 2017 alle ore 19:00, il Circolo Arci di Rolo ospiterà invece la presentazione del volume “Dal libro dell’esodo”, a cura dell’artista multidisciplinare Roberta Biagiarelli e del fotografo Luigi Ottani, un reportage dal confine greco-macedone che vuole raccontare, con lo sguardo empatico e penetrante di chi cattura attimi di storia, il viaggio che porta la guerra e il dolore fin dentro il cuore d’Europa. Il libro si arricchisce dei testi della europarlamentare Cécile Kyenge, del giornalista e scrittore Paolo Rumiz, del ricercatore e saggista Michele Nardelli, dello studioso del Novecento e regista Carlo Saletti e del giovane storico italo-siriano Ismail Fayad: donne e uomini “di confine” che sono stati coinvolti nel progetto editoriale così da poter fornire maggiori strumenti di comprensione e chiavi di lettura del fenomeno. All’incontro saranno presenti l’autrice Roberta Biagiarelli e lo storico Carlo Saletti.

La serata del 25 febbraio proseguirà sempre al Circolo Arci con la “Cena Migrante” su prenotazione, organizzata da Rock in Rolo ONLUS in collaborazione con l’associazione interculturale Milad di Modena (con sede a Rolo in via Pontenuovo). Il menù per l’occasione sarà basato su piatti tipici delle regioni attraversate dalla rotta balcanica: antipasti tipici dalla Turchia, spätzle, gulash di carne, dolci, acqua e vino (costo della cena: 20€). Per info e prenotazioni: info@rockinrolo.it / 3487476954

Durante questi appuntamenti, organizzati da Rock in Rolo ONLUS e patrocinati dal Comune di Rolo, la volontà è di aprire un dialogo sull’immigrazione, un fenomeno non destinato a scomparire, bensì un’emergenza demografica ed economica che coinvolge i paesi di destinazione e una necessità oggettiva per quelli d’origine. Invitiamo chiunque sia interessato a partecipare a Memoria e Legalità 2017 ad informarsi tramite i canali del Comune di Fabbrico e a visitare la pagina facebook.com/memoriaelegalitafabbrico