Il Mese della Memoria e della Legalità è l’iniziativa che, per il sesto anno consecutivo, si svolgerà a Fabbrico dal 27 Gennaio al 27 Febbraio 2016. Il progetto, il cui simbolo è un nastro rosso che lega idealmente la Resistenza partigiana alla lotta per la legalità dei giorni nostri, comprende ogni anno numerosi eventi di interesse storico, politico, sociale e culturale.

Quest’anno anche Rock in Rolo Onlus, reduce dalle tre edizioni di “Biciclettata Resistente” e dall’esperienza di “Filo Intermentale”, in collaborazione col Comune di Fabbrico, Libera, ANPI e le associazioni ed istituzioni del paese, ha deciso di aderire al progetto proponendo alcuni incontri inerenti ai temi proposti.

Qui di seguito trovate il calendario completo della manifestazione

Qui invece gli eventi a Rolo (RE):

APERITIVO COL REGISTA

// Venerdì 29 Gennaio

// Centro Jolly, via C. Battisti 9

// Aperitivo col regista: presentazione di “Sabotatori”, docu-film che racconta l’intrecciarsi delle storie personali di giovani ed ex-partigiani, italiani ed europei, che hanno preso parte ai Viaggi della Memoria organizzati da Istoreco – per maggiori informazioni

POLENTATA RESISTENTE

// Sabato 6 Febbraio, ore 20,00

// Circolo Arci di Rolo, via Livello 22

Serata conviviale di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore del restauro dei monumenti dedicati ai partigiani. – per maggiori informazioni

TAVOLA ROTONDA SUL TEMA DELLA

GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

// Domenica 21 Febbraio, ore 17,00

// Centro Jolly, via C. Battisti 9

L’incontro, che si svolgerà presso il Centro Jolly, vedrà la presenza di diversi ospiti, in particolare: Giuseppe Baldessarro (giornalista di Repubblica e co-direttore di Narcomafie), Stefano Zanardi (dottore commercialista) e Salvatore de Siena (membro del gruppo “Parto delle Nuvole Pesanti”) che presenterà il libro “Terre di musica, viaggio tra i beni confiscati alla mafia”. Gli interventi saranno moderati dalla giornalista e scrittrice Laura Caputo.