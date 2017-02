Visto il successo dell’incontro organizzato il 19 Febbraio a Rolo all’interno del programma della rassegna “Memoria e Legalità 2017” a tema “il viaggio: l’arte dell’incontro”, vorremmo ringraziare ciascun partecipante e protagonista della giornata.

Grazie a tutte le persone che questa domenica hanno riempito il Centro Jolly di Rolo, per parlare di immigrazione, lavoro e legalità. Grazie a Marco Omizzolo per essere riuscito a fare un quadro chiaro e preciso di situazioni complicatissime. Grazie ad Akhet Téwendé per aver portato la sua esperienza, le sue immagini rubate e averci raccontato un’Italia (purtroppo) invisibile. Grazie a Ilaria Gandolfi Tagliavini che, come solo una brava insegnante sa fare, ci ha fatto capire ciò che succede a due passi da noi, nel CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) a Reggio Emilia. E un grazie di cuore ai ragazzi di ArteMigrante Reggio Emilia, che hanno portato una carica d’energia nel nostro pomeriggio di #memoriaelegalità2017, con l’augurio di poterci rincontrare presto!

Infine, grazie a Giulia Paltrinieri, che magistralmente ha tenuto le fila dell’incontro, introducendo i protagonisti e aiutandoci nella ricerca del vero significato del fenomeno dell’integrazione.

Qui sotto trovate le prime fotografie dell’evento.

Sperando che anche il pubblico abbia apprezzato le riflessioni che abbiamo voluto condividere, vi rinnoviamo l’invito al prossimo appuntamento di Memoria e Legalità Fabbrico a Rolo: Dal libro dell’esodo | Cena – Memoria e Legalità 2017 // Rolo. Vi aspettiamo!

(Fotografie di: Alessandro Mari)

(Fotografie dalla pagina Facebook di: Memoria e Legalità Fabbrico)