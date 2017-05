Saranno Nicola ed Emmanuele Ciancaglini i fotografi ufficiali dell’edizione 2011 di Rock in Rolo Festival.

Padre e figlio uniti da una stessa passione per la fotografia.

Si sono proposti con professionalita’ ed esperienza per aiutarci a ricordare e rivivere le tue emozioni di una tre giorni di musica e cultura come Rock in Rolo Festival!

