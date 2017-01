Prima iniziativa del 2016 targata Rock in Rolo, rivolta principalmente agli studenti universitari.

Gennaio e Febbraio sono tradizionalmente mesi di preparazione agli esami, e non sempre è possibile riuscire a studiare a casa propria durante il week-end, quando tutta la famiglia si riunisce, deconcentrandoci.

Rock in Rolo quindi ripropone l’iniziativa “Domeniche studio in biblioteca“, dando la possibilità anche alla domenica pomeriggio di poter accedere ai locali della biblioteca comunale di Rolo, in un perfetto clima di silenzio e tranquillità, fondamentali allo studio.

La biblioteca sarà aperta dai nostri volontari dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nelle seguenti domeniche:

17 Gennaio

24 Gennaio

31 Gennaio

07 Febbraio

Sarà possibile consultare tutto il materiale a scaffale e l’accesso ad internet dal proprio dispositivo tramite wi-fi (solo previa registrazione, gratuita, al servizio “Guglielmo” nei giorni di apertura ordinaria della biblioteca o tramite la configurazione sms), mentre non sarà disponibile il servizio internet dalle postazioni fisse. *Novità* Per la prima volta sarà abilitato anche il servizio di prestito del materiale! Chiedi ad un nostro volontario!