ll 2018 è stato un anno meraviglioso!

GRAZIE. Grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto nelle nostre attività.

GRAZIE A VOI che, attraverso la collaborazione, la fiducia e la partecipazione, alimentate l’entusiasmo e la voglia di fare qualcosa per i giovani e per il territorio.

È stato un anno intenso e meraviglioso, lavoreremo per rendere il 2019 rolese altrettanto entusiasmante!

Pubblicità progresso di inizio anno:

Perché fare una donazione (erogazione liberale o 5 per mille) a Rock in Rolo Onlus? Perché spendiamo le vostre donazioni in attività culturali all’interno del territorio di Rolo.

Nessun socio è stipendiato, nessuna entrata viene usata per l’acquisto di beni futili, non ci spartiamo soldi in alcun modo.

Il 100% del contributo viene speso per l’attività dell’associazione.