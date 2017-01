IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

/// SABATO 23 Aprile 2016 /// TUTTI IN SELLA!!!

In occasione della commemorazione dell’Eccidio della Righetta, riscopriamo luoghi e memorie della Resistenza Rolese.

/// PARTENZA Ore 14.30

/ Ritrovo presso il cortile interno del Municipio di Rolo e partenza della Biciclettata

/// A SEGUIRE Ore 17.00 circa / anche in caso di pioggia!

/ Arrivo presso il Circolo ARCI Rolo via Livello 22, Rolo (RE)

/ Aperitivo, pensieri e musica in compagnia di Mé, Pék e Barba e I Violenti Piovaschi.

Si ringraziano:

– Comune di Rolo

– ANPI Sezione di Fabbrico

– Circolo Arci Rolo

IMPORTANTE: durante la biciclettata si percorreranno anche tratti di strada battuta ma non asfaltata, raccomandiamo quindi di munirsi di una bicicletta in grado di reggere buche e sassolini.

IN CASO DI PIOGGIA:

Si pedala lo stesso, per i più temerari!

E dalle 17.00: saranno comunque confermati gli spettacoli in programma presso il Circolo Arci di Rolo con tanta musica e parole!

/// VI ASPETTIAMO!