Settembre è mese di nuovi inizi e il calendario di Rock in Rolo si riempie di tanti imperdibili appuntamenti!

Iniziamo bene questa nuova stagione di eventi con l’appuntamento del, che in occasione della Fiera di San Simone a Rolo (RE) ci vedrà protagonisti della giornata GNOCK and ROLL / FESTA ANNI ’50 / in collaborazione con l’associazione Roloinfesta – evento gratuito!